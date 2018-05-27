В МЧС прокомментировали крушение самолета в Волгоградской области

Крушение самолета в Волгоградской области произошло вдали от жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«На пульт дежурного сообщение о крушении самолета СП-30 поступило в 21.25. Самолет упал вдали от жилых домов, при столкновении с землей самолет загорелся», — сообщили в ведомстве.

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Как уточнили в МЧС, других жертв и разрушений нет, причины крушения выясняются.

Ранее сообщалось, что самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб.