В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в провинции Цзилинь в городе Сунъюань.

Толчки были зафиксированы в 01.50 по пекинскому времени.

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18 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло на курильском острове Кунашир.

До этого на Филиппинах на берег города Сан-Антонио волной выбросило похожего на «волосатое морское чудовище» глобстера — биомассу, не напоминающую ни одно известное живое существо. Местные жители уверены, что его появление говорит о приближающемся землетрясении.