В ФСБ рассказали о незаменимости служебных собак

Служебные собаки остаются незаменимыми при поиске и задержании нарушителей государственной границы России, передает РИА «Новости» заявление заместителя директора Федеральной службы безопасности России — руководителя погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова.

По его словам, активное использование технических средств не снижает роль служебных животных. В настоящее время в пограничных органах насчитывается более 3 тысяч служебных собак и 800 лошадей.

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«Служебные собаки остаются незаменимым средством при поиске и задержании нарушителей границы, обнаружении мин, взрывчатых веществ, наркотических средств, с чем человеку и технике справиться сложно. С их помощью в минувшем году досмотрено свыше 2,6 млн автотранспортных средств и железнодорожных вагонов, задержано более 1,7 тысяч нарушителей государственной границы, обнаружено и изъято 21 единица оружия, 2,2 тысячи боеприпасов, свыше 120 кг наркотических средств», — рассказал он.

Ранее в ФСБ заявили о риске проникновения украинских диверсантов на крымском направлении.