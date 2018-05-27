В Париже 36 человек остаются под стражей после протестов

В Париже после акции протеста под стражей остаются 36 человек. Об этом в своем твиттере сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

«43 человека были задержаны, 36 были помещены под стражу, в том числе за ношение оружия и совершение насилия»,— написал он.

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Ранее МВД Франции заявило, что в акциях протеста против государственной социальной политики приняли участие более 139 тыс. человек.

По данным ведомства, 124 тыс. протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. А также около 15 тыс. человек вышли на улицы Парижа.

Как отмечается, в столице страны произошли столкновения между протестующими и полицией.