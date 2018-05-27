В Ростовской области поезд сбил мать с ребенком

Неподалеку от станции Замчалово в Ростовской области товарный поезд насмерть сбил мать и ее четырехлетнего ребенка, еще один несовершеннолетний получил травмы, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по региону.

«По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибших. Ими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения», — сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что еще один ребенок 2015 года рождения доставлен в городскую больницу.

В данный момент устанавливаются причины произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Приморье поезд сбил двух несовершеннолетних девушек.