Президент Палестины Махмуд Аббас останется в больнице

Представители президента Палестины Махмуда Аббаса сообщили, что он останется в больнице, несмотря на публикацию сообщений о планах его выписать, передает РИА «Новости».

«Выписка президента отложена», — рассказали представители палестинского лидера.

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Аббас проходит лечение от воспаления легких, которое было диагностировано у 83-летнего президента после операции на ухе. Его госпитализация вызвала дискуссию о том, что у лидера Палестины нет явного преемника, а механизмы передачи власти, которые могли бы надежно работать в условиях внутрипалестинского раскола так и не были созданы.

По словам источников из окружения президента, Аббас чувствует себя хорошо и продолжает работать из госпитальной палаты.

Ранее Аббас госпитализирован с осложнением после операции на ухе.