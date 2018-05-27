На Кубани нашли пропавших в лесу детей

Представители Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что местный волонтер нашел двоих детей, которые пропали вечером 26 мая в лесу в Абинском районе, передает РИА «Новости».

Детей обнаружил местный волонтер. Сейчас их выведут из леса, медицинская помощь им не понадобится», — сказали в ГУ МЧС.

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В спасательных работах участвовали более 80 человек.



Спасатели сообщали, что два мальчика, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, отправились гулять в лес в поселке Новый Абинского района вечером 26 мая. Позднее они позвонили родителям и сказали, что заблудились. После этого звонка они перестали выходить с родителями на связь.