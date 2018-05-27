Стали известны основные версии крушения самолета под Рязанью

Следственный комитет сообщил, что легкомоторный самолет, который разбился в Рязанской области, мог потерпеть крушение из-за ошибки, допущенной пилотом или из-за возникшей в полете технической неисправности, передает РИА «Новости».

«Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность», — заявили в Следственном комитете.

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Сообщается, что владельца самолета допросили после гибли 54-летнего пилота. У него были изъяты документы и образцы топлива.

Ранее сообщалось, что в Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.