Канцлер Австрии рассказал о борьбе с нелегальными мигрантами

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке. Об этом сообщает Die Welt.

По его словам, для это необходимо наделить Агентство по контролю за внешними границами ЕС (Frontex) полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

Реклама

Он также добавил, что тогда пограничники смогут «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю».

Курц подчеркнул, что согласен с тем, что нужно увеличить число сотрудников пограничных служб Евросоюза до 10 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале процедуры депортации тысяч африканских мигрантов.