В Москве в воскресенье ожидается до +23°С
В Москве в воскресенье, 27 мая, ожидается до +23°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.
Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее синоптики пообещали москвичам аномально высокое атмосферное давление. Оно может подняться до 762 мм ртутного столба. В этом случае будет побит рекорд 1992 года.
Также в МЧС предупредили, что в Подмосковье могут произойти заморозки. Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура может опуститься до -2°С.