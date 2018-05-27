В Москве в воскресенье ожидается до +23°С

В Москве в воскресенье, 27 мая, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики пообещали москвичам аномально высокое атмосферное давление. Оно может подняться до 762 мм ртутного столба. В этом случае будет побит рекорд 1992 года.

Также в МЧС предупредили, что в Подмосковье могут произойти заморозки. Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура может опуститься до -2°С.