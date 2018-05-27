В парке развлечений в Германии произошел пожар

На юго-западе Германии на территории парка развлечений Europa-Park произошел пожар. Об этом сообщается в твиттере парка.

«Тематическая часть парка «Скандинавия» закрыта, на месте происшествия работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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В свою очередь полиция немецкого города Оффенбург в твиттере заявила о локализации пожара.

Как отмечается, работы по тушению пожара все еще продолжаются.

В конце прошлого года сообщалось, что в Дубае в парке развлечений Global Village из-за пожара были эвакуированы два павильона.