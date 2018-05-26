Пожар в удмуртской колонии ликвидирован

Пожар в исправительной колонии №7 в Удмуртии ликвидирован. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по региону.

Уточняется, что возгорание произошло в цехе деревообработки. Площадь пожара составила 950 кв. м. Открытое горение ликвидировано, в настоящий момент идет проливка здания.

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«Осужденные, находящиеся в цехе в момент возгорания, эвакуированы. Жертв и пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

На месте работает руководство и сотрудники управления ФСИН по региону, выясняются причины пожара.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара участвовали 11 единиц техники и 30 человек.