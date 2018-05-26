В Подмосковье похолодало до 0°С

В Подмосковье прошлой ночью 26 мая температура опускалась до 0°С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как уточняется, минимальная температура по Подмосковью за прошедшую ночь зафиксирована в Черустях - 0°С . Немногим выше температурные показатели отмечались в Клину (+3,4°С), Егорьевске, Новом Иерусалиме, а также в Можайске.

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В столице минувшей ночью, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +7,4°С.

Ранее синоптики пообещали москвичам аномально высокое атмосферное давление в субботу, 26 мая. Оно может подняться до 762 мм ртутного столба. В этом случае будет побит рекорд 1992 года.