На Мексику надвигается шторм «Альберто»

Субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря в сторону Кубы и Мексики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, сильные ливни могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива.

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Скорость движения шторма составляет около 64 км/ч.

В марте Еврокомиссия предоставила Латинской Америке и Карибам €31 млн гуманитарной помощи. Решение было принято после ущерба от ураганов «Харви», «Ирма», «Нейт».

Сильнейшим за 12 лет ураганам «Харви» и «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Скорость ветра достигла 215 км/ч, без света остались больше 200 тыс. человек. На время урагана авиакомпании отменяли перелеты, школы были закрыты.