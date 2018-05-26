В Йемене спасли пропавших из-за циклона граждан Индии

Спасательная группа в провинции йеменского архипелага Сокотра спасла четырех граждан Индии, выживших после крушения корабля из-за тропического циклона «Макуну», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник из спасательной группы.

«Четыре индийских моряка были найдены в пятницу 25 мая… выжившими после затопления индийского транспортного корабля во время циклона «Макуну», обрушившегося на провинцию в среду и четверг, в результате чего потонули семь кораблей», — сказал он.

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Он отметил, что также спасатели обнаружили пять тел жителей архипелага и два тела индийских моряков.

В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар.

Уточняется, что число пропавших на острове Сокотра из-за вызванной циклоном непогоды увеличилось до 40 человек.