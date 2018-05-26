В Вашингтоне в результате жесткой посадки вертолета пострадали два человека

В США в штате Вашингтон два человека получили ранения в результате жесткой посадки вертолета, сообщает King 5 News.

Уточняется, что вертолет использовался для тушения пожаров. Через несколько секунд после взлета на аэродроме Олимпия пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

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В результате удара выбило стекло кабины пилотов, сам пилот и механик получили травмы.

18 мая в американском штате Техас военный вертолет по ошибке сбросил на крышу здания школы контейнер, в котором находились боеприпасы.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо. Вылетевший с военной базы Форт Блисс вертолет случайно сбросил боеприпасы, пролетая над зданием школы. При этом контейнер пробил крышу и провалился внутрь. Полицейские собрали боеприпасы и вернули их на военную базу.