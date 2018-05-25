МЧС опубликовало экстренное предупреждение для москвичей

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 25 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 25 мая в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше. Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», — говорится в тексте официального сообщения на сайте министерства.

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В случае возникновения критических ситуаций жителей столицы попросили звонить по специальному телефону 101 для вызова сотрудников экстренных служб.

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