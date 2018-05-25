В Москве поместили под домашний арест главу Всероссийского общества глухих

Тверской суд Москвы принял решение о помещении под домашний арест президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, который подозревается в растрате более 50 млн рублей из средств организации, передает РИА «Новости».

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 июля», — огласила решение судья Ольга Затомская.

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Отмечается, что своим решением Затомская удовлетворила ходатайство со стороны следствия и отклонила просьбу представителя защиты об освобождении под залог.

Сам Рухледев заявил, что не признает вины и считает себя жертвой оговора лиц, которые стремились избежать уголовной ответственности. Подозрения в отношении Рухледева были выдвинуты в соответствии с частью 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата).