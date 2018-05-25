В Петербурге загорелся склад площадью 600 квадратных метров

Пожарные в Петербурге тушат пожар на складе во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«Происходит горение деревянных изделий для сауны в одноэтажном металлическом складском здании размером 40х40 метров. Площадь горения 600 кв. м. В 05.22 ранг пожара повышен до №1БИС», — говорится в сообщении на сайте.

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К шести утра ранг пожара был понижен до 1 сложности. На сайте отмечается, что в данный момент пожар локализован. В тушении пожара участвуют 10 единиц техники и 47 человек личного состава.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся высотный жилой дом.