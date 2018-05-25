Полиция Малайзии нашла $28,6 млн наличными при расследовании дела о коррупции

Полицейские Малайзии во время обысков по делу о коррупции в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития) обнаружили 35 сумок, в которых было 115 млн малайзийских ринггитов (около $28,6 млн). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что обыски прошли в нескольких апартаментах. Также известно, что в некоторых из них жили сын и дочь бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака.

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Глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений Датук Сери Амар Сингх заявил, что сотрудники полиции нашли 37 сумок с часами и ювелирными изделиями. Ценность этой находки пока не установлена.

Ранее сообщалось, что у Наджиба Разака обнаружили 72 сумки с ювелирными изделиями и валютой.