В Канаде 15 человек пострадали при взрыве в ресторане

В городе Миссиссога в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения после взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из них находятся в критическом состоянии передает телесеть Global News.

Медики отметили, что некоторые из пострадавших получили незначительные ранения.

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Также отмечается, что здание, в котором находится ресторан, осталось целым, но на месте происшествия много разбитого стекла.

В данный момент полиция устанавливает, что могло стать причиной взрыва.

Ранее сообщалось, что в Канаде в ДТП с участием двух автобусов, двух фур и двух легковых автомобилей пострадали 29 человек.