Комитет защиты журналистов призвал Украину отменить запрет на работу российских СМИ

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов выпустила заявление, в котором призвала украинские власти отменить запрет на работу ряда российских СМИ.

«Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ», — говорится в заявлении Комитета.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских СМИ. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали «Россия-24», «Первый канал», »НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие.