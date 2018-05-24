СК подтвердил гибель одного человека при захвате заложников в Москве

Следственный комитет России подтвердил гибель мужчины при захвате заложников в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

«По факту убийства мужчины и захвату заложников возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России (убийство) и ст. 206 УК России (захват заложников)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, злоумышленник взял в заложники мужчину и женщину с ребенком. При этом женщина с ребенком были освобождены сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечается, в квартире также было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Ранее сообщалось, что в Москве при захвате заложников погиб человек.