Москвичам пообещали аномальное атмосферное давление

Аномально высокое атмосферное давление, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в Москве в субботу, 26 мая, сообщает агентство «Москва».

Атмосферное давление ожидается рекордно высоким для этой даты — 762 мм ртутного столба. Может быть побит рекорд 1992 года.

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Прежний рекорд для этой даты отмечался в 1992 году, давление составило 759 мм ртутного столба.

МЧС предупредило, что в Московской области в ночь на субботу, 26 мая, ожидаются заморозки. Местами по Московской области ожидаются заморозки до -2 °С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Также предполагается, что в июне выпадет около 75 миллиметров осадков.