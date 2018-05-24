СК опубликовал видео с места массового убийства в Якутии
Следственный комитет России на своем официальном канале на YouTube опубликовал видеозапись с места массового убийства в якутском селе Булгунняхтах, где были убиты пять человек.
На видеозаписи, в частности, видно, как следователи допрашивают местных жителей, устанавливая подробности убийства. Также демонстрируется осмотр на месте предполагаемого орудия убийства — гладкоствольного ружья «Вепрь».
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По данным следствия, 65-летний житель села, вооруженный гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел к своим соседям, где убил четырех человек, после чего покончил с собой.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет рассказал подробности о массовом убийстве в якутском селе.