Самым приятным занятием россияне назвали просмотр телевизора

Самым приятным занятием для россиян оказался просмотр телевизора. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

По данным исследования, 34% россиян больше всего радости и удовольствия доставляет просмотр телевизора. 26% опрошенных назвали источником радости получение «хороших денег».

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По 24% россиян заявили, что наибольшее удовольствие получают, когда проводят время с детьми или вкусно едят. Ничего не делать и наслаждаться этим могут 4% опрошенных.

«Чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки», — отметили исследователи.

В Левада-центре подчеркнули, что предпочтения россиян также разнятся в зависимости от возраста, дохода, места проживания и семейного статуса.

Опрос проводился 20-24 апреля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 совершеннолетних граждан.