В Москве на станции метро «Театральная» мужчина упал на рельсы

На станции Московского метрополитена мужчина погиб под колесами поезда. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой руководителя пресс-службы УВД организации Алексея Мышляева.

Отмечается, что инцидент произошел на станции «Театральная» Замоскворецкой линии метро в 10.55. Мужчина упал на жесткий путь, когда на него прибывал поезд.

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«Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, тем не менее, поезд по инерции наехал на потерпевшего», — рассказал Мышляев.

По словам медиков, смерть мужчины произошла из-за «поездной травмы, несовместимой с жизнью».

Ранее движение поездов Московского метрополитена от станции «Щукинская» в центр остановили после падения человека на рельсы.