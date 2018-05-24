В Бурятии потушили все лесные пожары

Сотрудники экстренных служб не зафиксировали возгораний в лесах на утро 24 мая, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального агентства лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки в Бурятии тушили один лесной пожар в Селенгинском районе. Очаг был обнаружен лесной охраной в 16.10 на площади 0,9 га, ликвидирован в 21.00 на площади 1,4 га… По состоянию на 0.00 часов 24 мая на территории Бурятии действующих лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что территорию лесного фонда каждый день патрулируют 160 мобильных групп. За прошедшие сутки они смогли выявить 30 нарушений особого противопожарного режима.

Ранее сообщалось, что в Бурятии два человека погибли при тушении лесного пожара.