При взрыве в Ираке погибли семь человек

В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни.

Также ранее СМИ сообщали, что иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в террористической группировке «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.