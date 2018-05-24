Спецпредставитель ОБСЕ назвала число жертв современного рабства

Мадина Джарбусынова, специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с торговлей людьми, рассказала в интервью «Известиям», что жертвами современного рабства являются 25 млн человек.

«По разным оценкам, сейчас жертвами современного рабства являются около 25 млн людей во всем мире. Примерно 64% из них подвергаются трудовой эксплуатации, 19% — сексуальной, остальное — иные формы рабства», — сказала Джарбусынова.

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Она отметила, что в большинстве случаев в рабство попадают женщины и девочки — их, по данным ООН, около 71%. Также спецпредставитель рассказала о росте количества детей, пострадавших от рабства.

По мнению Джарбусыновой, власти ни одной из стран не могут заявить, что полностью искоренили проблему рабства.

Ранее сообщалось, что в США открылся посвященный рабству музей.