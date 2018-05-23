На Украине ректору университета объявили выговор после практики студентов в Крыму

В Министерстве образования и науки Украины объявили выговор ректору Сумского педагогического университета имени Макаренко Юрию Лянному, после того как студенты вуза прошли практику на территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что, кроме инцидента с практикой студентов, комиссия принимала во внимание результаты внеплановой проверки, а также возможные нарушения антикоррупционного законодательства страны.

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«Подписан приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта», — говорится в заявлении.

В тексте документа также подчеркивается, что ведомство обратилось в СБУ с просьбой выяснить обстоятельства поездки учащихся на полуостров.

Ранее в Крыму отреагировали на визит украинских студентов на полуостров в обход СБУ.