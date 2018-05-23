Новому аэропорту в Саратовской области присвоили имя Гагарина

Новый международный аэропорт в Саратовской области получил имя Гагарина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование «Гагарин» в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — говорится в документе.

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С инициативой присвоить строящемуся аэропорту имя Гагарина выступило правительство Саратовской области. Отмечается, что большинство жителей региона поддержали идею.

Строительство аэропорта начато в 2011 году. Оно ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»