СМИ: стрелок из Флориды найден мертвым

Мужчина устроивший стрельбу в городе Панама Сити во Флориде найден мертвым. Об этом сообщает телеканал WCTV.

По данным телеканала, полиция идентифицировала личность мужчины, который открыл стрельбу на территории жилого комплекса. Им оказался Кевин Роберт Холройд.

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Как отмечается, Холройд открыл огонь по представителям правоохранительных органов и был застрелен.

Ранее сообщалось, что в городе Панама Сити произошла стрельба.

Как отмечалось, полиция оцепила место происшествия и попросила граждан избегать данный район.

18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. В результате нападения погибли восемь человек.