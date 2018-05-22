Во Флориде произошла стрельба

Во Флориде в городе Панама Сити произошла стрельба, сообщает телеканал WJHG.

По предварительным данным, стрельба произошла на территории жилого комплекса.

Полиция оцепила место происшествия и попросила граждан избегать данный район. Также сообщается, что полицейские не выпускают учеников ближайшей школы на улицу.

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Информация о жертвах и личности нападавшего уточняется.

18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. В результате нападения погибли восемь человек.