Во Флориде произошла стрельба
Во Флориде в городе Панама Сити произошла стрельба, сообщает телеканал WJHG.
По предварительным данным, стрельба произошла на территории жилого комплекса.
Полиция оцепила место происшествия и попросила граждан избегать данный район. Также сообщается, что полицейские не выпускают учеников ближайшей школы на улицу.
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Информация о жертвах и личности нападавшего уточняется.
18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. В результате нападения погибли восемь человек.