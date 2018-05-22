На акции протеста в Париже начались беспорядки

В Париже на акции протеста против государственной социальной политики начались беспорядки, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что молодые люди, полностью одетые в черное и маски, при помощи дорожного указателя разбивают витрины магазинов. Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона хулиганов.

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Всего в акции протеста приняли участие более 16 тысяч человек. В результате начавшихся беспорядков были задержаны 17 человек.

В числе прочего, демонстранты протестовали против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приема в высшие учебные заведения.

Накануне неизвестные в масках открыли стрельбу в одном из районов Марселя. В результате происшествия пострадал один человек.