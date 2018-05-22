В Сочи на 10 дней ограничат теле- и радиовещание из-за украшения телебашни

В Сочи на время монтажных работ по украшению телебашни к ЧМ по футболу — 2018 временно ограничат теле- и радиовещание, сообщают местные СМИ.

Монтажные работы на телевышке будут проводиться с 21 по 31 мая, башню планируется украсить архитектурно-художественной подсветкой. В результате подсветка позволит в темное время суток создавать на телевышке динамичные или статичные визуальные образы, например, триколор.

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В выходные дни перебоев с вещанием не ожидается.

Ранее сообщалось, что в России появилась пластиковая банкнота к Чемпионату мира по футболу. Срок использования таких купюр примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных. Номинал купюры составляет 100 рублей, тираж — двадцать миллионов штук.