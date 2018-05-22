В Канаде арестовали французских туристов за селфи на мосту

В Канаде арестовали двух туристов из Франции за попытку сделать селфи на Квебекском мосту, сообщает CBC News.

Уточняется, что мужчины забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, чтобы сделать селфи на фоне открывающегося с моста вида. Очевидцы вызвали полицию и спасателей.

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Полицейские намеревались снять с моста туристов, однако те спустились самостоятельно.

Из-за инцидента движение по мосту было приостановлено. После разбирательства полиция отпустила туристов.

В апреле в Бразилии три девушки пострадали, делая селфи на мосту через реку в штате Пиауи. Уточняется, что 22-летняя женщина и две девушки 15 и 16 лет зашли на мост, чтобы сфотографироваться. через несколько секунд после того, как они сделали селфи, часть моста, на которой они стояли, провалилась.