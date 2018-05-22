Житель Минска украл у соседа велосипед и спрятал за спутниковой тарелкой
Житель Минска украл в своем подъезде велосипед и спрятал его за спутниковой антенной, сообщается на сайте ГУВД Минского Горисполкома.
В милицию обратился мужчина, заявивший о краже у него велосипеда BMХ и беговела. При обходе дома сотрудники милиции встретили жителя подъезда, который рассказал, что выбрасывал мусор и увидел у мусоропровода беговел.
«Сотрудник милиции действительно обнаружил в указанном месте похищенное, а когда вернулся, то увидел, что мужчина держит в руках пакет с мусором и только собирается его выбросить. Оперативник заподозрил, что мужчина причастен к краже», — отмечается в сообщении.
В итоге минчанин сознался, что пытался украть у соседей имущество, причем велосипед BMX он спрятал за спутниковой тарелкой в своем доме.
Ранее сообщалось, что в Минске мужчина долго следил за красивой собакой, а потом украл ее.
Н-находчивость) Сосед похитил велосипед и спрятал за спутниковую тарелку https://t.co/w5QwPRVUZK #милиция #минск #кража #гувд pic.twitter.com/JT9pI0LYeW— GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 22 мая 2018 г.