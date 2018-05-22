Житель Минска украл у соседа велосипед и спрятал за спутниковой тарелкой

Житель Минска украл в своем подъезде велосипед и спрятал его за спутниковой антенной, сообщается на сайте ГУВД Минского Горисполкома.

В милицию обратился мужчина, заявивший о краже у него велосипеда BMХ и беговела. При обходе дома сотрудники милиции встретили жителя подъезда, который рассказал, что выбрасывал мусор и увидел у мусоропровода беговел.

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«Сотрудник милиции действительно обнаружил в указанном месте похищенное, а когда вернулся, то увидел, что мужчина держит в руках пакет с мусором и только собирается его выбросить. Оперативник заподозрил, что мужчина причастен к краже», — отмечается в сообщении.

В итоге минчанин сознался, что пытался украть у соседей имущество, причем велосипед BMX он спрятал за спутниковой тарелкой в своем доме.

Ранее сообщалось, что в Минске мужчина долго следил за красивой собакой, а потом украл ее.