Москалькова попросила в Раде разрешение посетить Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о желании посетить задержанного главу РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с просьбой о посещении Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой. Свое обращение она направила 18 мая.

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«…я направила обращение на имя Денисовой, в котором просила дать мне возможность лично посетить Вышинского, проверить условия его содержания», — заявила Москалькова.

Она также выразила готовность оказать Вышинскому консультативную и медицинскую помощь.

Ранее защита Вышинского подала апелляцию на его арест.