На Гавайях образовалось ядовитое облако из-за извержения вулкана

Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа достигла океана, в результате химической реакции образовалось токсичное облако. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, при смешивании лавы с соленой водой из океана, образовалось токсичное паровое облако.

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Как отмечается, власти попросили граждан «держатся подальше» от ядовитого облака.

При этом извержение Килауэа все еще продолжается. В регионе зафиксированы 23 трещины, образовавшиеся в связи с возросшей активностью вулкана.

Ранее сообщалось, что житель Гавайев был госпитализирован после того, как его задела лава извергающегося вулкана Килауэа.