В Баку произошел взрыв в кафе

В кафе в Баку произошел взрыв, в результате происшествия погибли два человека, сообщает азербайджанское агентство Report.

Взрыв произошел в кафе на рынке автомобильных запчастей в Бинагадинском районе Баку.

Кроме того, в результате инцидента два человека пострадали. Представитель пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова заявила, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Баку дважды за день загорелся небоскреб Trump Tower. На месте происшествия присутствовал замглавы МЧС страны Этибар Мирзяев.