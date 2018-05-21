СПЧ обратился в Совет Европы в связи с задержанием Вышинского

Совет при президенте России по правам человека обратился комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием и арестом в Киеве журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«По мнению членов Совета по правам человека, обвинения, предъявляемые Кириллу Вышинскому и его коллегам, не имеют под собой объективного основания. Озабоченность в связи с произошедшим выразил ряд международных организаций», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Совете считают действия властей Украины по отношению к Вышинскому насилием над представителем СМИ.

«Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К.Вышинского, давлением на его коллег. Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль», — говорится в обращении к комиссару.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала арест журналиста частью пропагандистской работы Запада.