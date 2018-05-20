Человек погиб при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае

Один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Вертолет выполнил жесткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска», — сказал он.

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По его словам, на борту находились пилот и два пассажира, вертолет в результате аварии разрушился.

Источник уточнил, что один человек получил травмы и при транспонировке в больницу скончался.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате жесткой посадки летательного аппарата Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области. Самолет Су-29 потерпел крушение всего в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.