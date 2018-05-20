В СК рассказали подробности падения Су-29 в Ленобласти

Самолет Су-29, который разбился в Ленинградской области, потерпел крушение всего в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«Самолет Су-29 вылетел с аэродрома Куммолово и потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Пилот скончался на месте», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что следователи проводят осмотр места крушения самолета для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента.

В апреле два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии.

До этого в Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в результате также погибли два человека. Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.