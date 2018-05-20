В Домодедово загорелся банный комплекс

В подмосковном Домодедово произошел пожар в банном комплексе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Площадь возгорания порядка 100 квадратных метров. Проводится тушение. Сил и средств достаточно. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

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17 мая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 продолжили тушение возгорания сухой травы на территории бывшей военной части в удмуртском Пугачеве, где взрывались снаряды.

Из-за инцидента в регионе ввели режим ЧС, а также были эвакуированы 79 детей из детского санатория неподалеку от военной части.

Авиация сбросила на место возгорания 53 т воды.