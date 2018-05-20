В Домодедово загорелся банный комплекс
В подмосковном Домодедово произошел пожар в банном комплексе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«Площадь возгорания порядка 100 квадратных метров. Проводится тушение. Сил и средств достаточно. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.
Реклама
17 мая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 продолжили тушение возгорания сухой травы на территории бывшей военной части в удмуртском Пугачеве, где взрывались снаряды.
Из-за инцидента в регионе ввели режим ЧС, а также были эвакуированы 79 детей из детского санатория неподалеку от военной части.
Авиация сбросила на место возгорания 53 т воды.