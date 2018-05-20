В Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении

Один человек погиб, трое были госпитализированы в результате пожара на нефтяном месторождении «Комсомольское» в Мангистауской области Казахстана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что пожар на месторождении, расположенном в 250 километрах от ближайшего населенного пункта, возник накануне вечером.

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«При капитальном ремонте скважины произошло загорание дренажной емкости на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В результате пожара получили ожоги рабочие подрядной организации ТОО «М-Техсервис». Один из них скончался на месте, еще трое госпитализированы в больницу.

В январе у села Красноармейское в Саратовской области произошел разлив нефти с последующим возгоранием.