Москвичам пообещали потепление

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что синоптики ожидают улучшение погоды в Москве начиная с понедельника, передает РИА «Новости».

«Да, действительно погода будет улучшаться со следующей недели. В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20-22 градусов тепла», — сказала Позднякова.

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По ее словам, суббота и воскресенье станут наиболее холодными днями этого периода.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 по 20 мая выпало 80% месячной нормы осадков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.