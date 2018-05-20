В Ижевске велосипедист напал на полицейского с ножом

В Ижевске был ранен полицейский, попытавший проверить номер велосипеда у одного из жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные СК.

Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов захотел проверить номер и убедиться, что велосипед не находится в розыске. Велосипедист в ответ ударил его ножом.

Реклама

«Сотрудник применил табельное оружие. Нападавший скончался», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время полицейский находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое сотрудников полиции. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.