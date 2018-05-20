Лава извергающегося на Гавайях вулкана забрызгала мужчину на балконе

Житель Гавайев был госпитализирован после того, как его задела лава извергающегося вулкана Килауэа, передает Hawaii News Now.



Сообщается, что пострадавший был на балконе третьего этажа своего дома, когда брызги лавы попали ему на ногу.



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«Лава попала в районе голени, часть его ноги, с этого места вниз, повреждена», — сообщила официальный представитель округа Джанет Снайдер.Отмечается, что пострадавший мужчина стал первым пострадавшим от извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

Ранее сообщалось, что вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться.