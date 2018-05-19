Личность одного из нападавших на церковь в Грозном установили

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/11742793/upload-TASS_26644824-pic905-895x505-35586.jpg">

Возглавляющий Чечню Рамзан Кадыров рассказал, что личность одного из совершивших нападение на церковь в Грозном удалось установить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кадырова, мужчина проживал в одном из поселков недалеко от Грозного. Кроме того, глава Чечни заявил о наличии оперативной информации, согласно которой приказ о нападении был получен с территории одной из стран Запада. В настоящее время эти данные проверяются.

Реклама

«Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали», — добавил Кадыров.

Ранее из-за нападения боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое полицейских.